"Deu Onda"! Os versos "Eu não preciso mais beber / E nem fumar maconha / Que a sua presença me deu onda", de MC G15, foram cantados nos quatro cantos do país neste Réveillon. Só não ouviu quem estava em Marte! Ou quase isso. Entre as 20h do dia 31 e as 15h do dia 1º, o videoclipe da música foi visto 5 milhões de vezes.

O mais novo fenômeno da música - e da internet - vem em duas versões. A primeira, recheada de palavrões e com 2'46" de duração, foi lançada no final de novembro e não decolou. Uma nova versão, chamada de "romântica" pelos produtores do MC, chegou no finalzinho de dezembro, dia 21, sem palavrões e com 3'35" de duração. Bombou! Em 20 dias, acumulou 44 milhões de visualizações, caindo na boca de anônimos e famosos.

Para produzir duas versões do clipe gravado em um dia no litoral de sul de São Paulo, o funkeiro desembolsou cerca de R$ 40 mil. Isso porque G15 escolheu a produtora de Kondzilla, maior referência quando se fala em videoclipe hoje no Brasil, para a empreitada. São deles hits de outros verões como "Baile de Favela" (2016), de MC João, e "Ela Não Anda, Ela Desfila" (2012), de MC Bola.

De Duque de Caxias (RJ), Gabriel Soares, de 18 anos, mora na zona sul de São Paulo e este é seu segundo hit. O clipe de "Eu Falei Pra Ela", lançado em setembro de 2016, soma mais de 40 milhões de visualizações, mas não deu a mesma onda que sua aposta atual.

Graças ao sucesso no Réveillon, MC G15 - que faz cerca de 20 shows por mês - agora já recebe o dobro de propostas. Artistas como Anitta, Preta Gil e Banda Vingadora, que não são bobas nem nada, já convidaram o funkeiro para canja em suas apresentações.

A namorada, Ingryd Tawane, já posa como musa inspiradora, mas também há quem garanta que não há romantismo por trás da letra chiclete, escrita com o parça MC Davi. Há negócio.

Pedro Thomé é a nova aposta da Warner Music imagem: Divulgação Romântico e voz rouca



A Warner Music, uma das maiores gravadoras do Brasil, tem como aposta para 2017 o cantor Pedro Thomé.



No dia 20 de janeiro sai o single "50 Tons" e, nas rádios, a música deve entrar na programação em fevereiro.



Com composições próprias e de outros autores, o álbum de estreia será produzido por Luis Gustavo Garcia, conhecido por promover grandes nomes como Luan Santana, Jorge & Mateus, Michel Teló, Fernando & Sorocaba, entre outros e também conta com o apoio do produtor Sérgio Campos.

Pedro promete tocar os corações mais gelados com seu romantismo e sua característica voz rouca.



Enquanto a música não sai, você pode conhecer o moço em seu canal oficial no YouTube e já ir decorando o refrão de "50 Tons":



É que hoje cairia bem

Um filminho com um outro alguém

Uma romance com 50 Tons

Abraçados em um edredom

É que hoje não seria mal

A ideia de você e tal

Um carinho para me ver sorrir

Um motivo pra te ter aqui.



Mc Marechal promete CD desde 2000 imagem: Instagram Mc Marechal A lenda do rap

Aguardado pelos fãs desde 2000, o CD do MC Marechal já um clássico sem ter sido lançado.

O rapper não dá entrevista, não toca no assunto sobre o lançamento e segue fazendo shows pelo país.

Quem não dá um tempo são os fãs. Eles já transformaram o assunto em meme e não perdem a chance de fazer piadas nas redes sociais.



Reza a lenda que deste ano não passa. Ou passa?

Leia abaixo alguns dos diversos posts:

voces sofrem muito por amor eu sofro é por causa do marechal que nao lança esse cd bora marecha o cd tem que lançar — o melhor na redacao (@xlucvvs) 3 de janeiro de 2017

Feliz nova chance de dizer "este ano sai o CD do Marechal" pra todos nós! — Vai Ser Rimando (@vaiserrimando) 1 de janeiro de 2017

que em 2017 saia o cd do @mcmarechal! — LORD OF TRAP (@biriba_meufi) 31 de dezembro de 2016



De volta aos anos 1980

A partir deste domingo (8), o Canal Viva resgata grandes momentos dos anos 1980 com a estreia da série "Os Anos 80 Estão de Volta".

Em 11 episódios, a atração reúne destaques marcantes da década como o primeiro Rock in Rio, o surgimento de bandas como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso, a criação do grupo teatral "Asdrúbal trouxe o Trombone", o aparecimento do punk no Brasil, o estouro das músicas para crianças e adolescentes e do gênero "soul à brasileira" e os videoclipes lançados no "Fantástico".

A série conta com depoimentos de personalidades da época. André De Biase, Byafra, Dado Villa-Lobos, Diogo Vilela, Elke Maravilha, Evandro Mesquita, Guto Graça Mello, Hamilton Vaz Pereira, Hermano Vianna, Kadu Moliterno, Kid Vinil, Kiko Zambianchi, Léo Jaime, Marcelo Madureira, Marcelo Tas, Michael Sullivan, Miguel Falabella, Nelson Motta, Pedro Cardoso e Sandra de Sá estão entre os convidados.



Pre-pa-ra!

•Roberta Sá faz show de lançamento do DVD "Delírio no Circo" nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Teatro J. Safra, em São Paulo.



•Tony Tornado, Gerson King Combo, Ellen Oléria e Rico Dalasam cantam o repertório da fase Racional de Tim Maia nos dias 27 e 28 de janeiro, no Sesc Pompéia, em São Paulo.

•Festival Arena Banco Original terá show de Nando Reis nesta sexta (6) e Rio 40 Graus, no sábado (7), com Fernanda Abreu e participações de Fausto Fawcett e Toni Garrido no Boulevard Olímpico, no Rio.

•No dia 10 de janeiro estreia na Audio, em São Paulo, o projeto #TamuJunto com o grupo Turma do Pagode e o cantor Thiaguinho. Eles farão shows às terças até 14 de fevereiro.

•Fernando & Sorocaba desembarca no litoral paranaense na sexta (6). A dupla se apresenta em Caiobá, no palco do Garden Hall, a partir das 23h59.

•Banda alemã Grave Digger se apresenta no dia 26 de março, no Carioca Club, em São Paulo.