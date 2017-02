Recalque de Emma Watson por perder La La Land deu o que falar em Hollywood

Acabou o mistério! Depois de dois anos que o projeto foi anunciado, Angelina Jolie finalmente apresentou as primeiras cenas do filme que ela dirigiu para a Netflix. Chamado "First They Killed My Father" ("Primeiro Eles Mataram Meu Pai", em tradução livre), o projeto é baseado na biografia da ativista de direitos humanos Loung Ung, amiga pessoal da atriz.