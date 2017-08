"Menino do Acre" diz que sumiço foi para estimular o conhecimento

Do UOL, no Rio

Na última sexta-feira (11), chegou ao fim o mistério do “Menino do Acre”: depois de quatro meses e meio desaparecido, Bruno Borges voltou para a casa dos pais, em Rio Branco. Antes de sumir, o estudante de psicologia espalhou inscrições enigmáticas pelo próprio quarto, o que gerou um grande mistério em torno do seu sumiço.

Em entrevista ao "Fantástico", neste domingo (13), Bruno negou que seu desaparecimento teria sido "uma jogada marketing" tal como aponta a polícia do Acre, por conta dos 14 livros escritos à mão em códigos, encontrados no seu quarto. Um amigo da família foi quem começou a traduzi-los com a ajuda de um programa de computador. O primeiro livro, “Teoria da absorção do conhecimento”, foi publicado em 21 de julho, com uma tiragem de 20 mil exemplares.

"Tudo que fiz foi com o objetivo principal de estimular as pessoas a adquirirem conhecimento, e, à medida que a gente vê as pessoas buscando esse conhecimento, a gente vê que deu certo."

Bruno se recusou a revelar o local onde se isolou. "Isso para mim é irrelevante, eu estive em meio à natureza. Toda parte do isolamento, eu não vou falar, mas eu fiz um estudo para saber o que eu iria precisar para me manter no lugar", explicou o estudante, que disse ter se arrependido de não ter avisado a família. "Pensei que, com tudo o que eu tinha deixado, todo mundo saberia que eu me isolei para buscar a verdade da vida. O fato de eu ter me isolado foi para encontrar uma verdade dentro de mim que eu estava precisando encontrar. Eu estava precisando renascer."

O estudante também revelou ter considerado positiva a curiosidade em relação ao seu desaparecimento. "Um dos objetivos também foi tornar as pessoas mais ávidas pelo misterioso, porque, quem não gosta de mistério, está morto, inerte, porque o mundo é um mistério. Não sabemos nada ainda. Como podemos não gostar do mistério?", questionou.

Sucesso do livro

A volta de Bruno coincide com o sucesso do livro "Teoria da absorção do conhecimento”, que está entre os mais vendidos no Brasil na categoria não ficção. Segundo a polícia, antes de desaparecer o estudante havia assinado um contrato de publicação do livro com 19% do lucro divididos entres dois amigos, 15% para um primo que o emprestou R$ 20 mil, 5% para a editora e 61% para Bruno, já que a família arcou com todos os custos de publicação.

Bruno revelou que destinou essa divisão para os amigos e primo como forma de agradecimento. "O trabalho deles foi muito importante para realizar meu sonho." O estudante garantiu que irá continuar escrevendo livros. "Eu quero construir uma carreira. Quero continuar escrevendo as coisas que eu acredito que são importantes. Nunca vou parar de querer ajudar as pessoas de alguma maneira, de adquirir conhecimento e aprender comigo mesmo", finalizou.