Não foi por falta de aviso: com quase nenhum respiro entre as temporadas, o divertidíssimo "MasterChef" está amargando índices bem insalubres no Ibope. A baixa performance do "MasterChef" é ainda mais evidenciada no panorama nacional. No PNT, que engloba 15 mercados, o reality comandado por Ana Paula Padrão tem apenas 2,5 pontos e é a quinta maior audiência da Band - empatado com o "Jogo Aberto", de Renata Fan.” Leia a reportagem completa aqui.

Lamento que um entretenimento tão promissor esteja sofrendo um baque em sua popularidade. Divido com o adorável leitor algumas sugestões para reverter esse cenário.

Queremos ver Cleo Pires cozinhando Imagem: Reprodução/Instagram Edição com famosos

É um método preguiçoso para conseguir alguma atenção novamente? Claro. Deve ser difícil angariar famosos da série A em um programa da Band? Evidente. Mas poderia ser uma ótima oportunidade para reaquecer o interesse do público. Imagine Jacquin trocando ideia com a Feiticeira sobre o ponto certo do carneiro. Ou prestigiar Fogaça debatendo tatuagem com Cleo Pires. Consigo até torcer pela presença de Marcos Harter, só para ver Paola Carosella finalmente colocando o médico em seu devido lugar.

O tempo parece marcar o Apocalipse Imagem: Reprodução Duração menos opressora

Não é justo fazer com que o cidadão trabalhador e pagador de impostos emende a novela das 21h da Globo com mais 2 horas e meia de "MasterChef". Ainda precisamos acordar cedo no dia seguinte e dormir à 1 da manhã não é muito saudável para quem não pretende perder o ônibus. Faz-se necessário separar a exibição em dois dias, ou simplesmente começar o programa mais cedo. Queremos dormir com dignidade, família Saad!

Quem vai se preocupar com os participantes? Imagem: Reprodução/Twitter Saída de Ana Paula Padrão

A excelente jornalista e apresentadora está sobrando no "MasterChef". Vimos seu trabalho perder ainda mais o propósito depois que começaram a usar um relógio digital com contagem regressiva na tela. Se editarmos uma versão do programa sem Ana Paula Padrão, provavelmente teremos um enxugamento relevante na duração do programa, sem perder qualquer tipo de informação necessária.

Guinho é passado. Picanhito é o futuro Imagem: Divulgação Fantoche como auxiliar

Se deu certo para Ana Maria Braga, Palmirinha e tantas outras apresentadoras, porque não funcionaria para os excelsos jurados do "MasterChef"? Ele poderia servir até como um obstáculo para o sucesso dos participantes, distraindo todos com piadas sobre os diferentes cortes de carne bovina. Possível nome: Picanhito.

"E o tempero, ó!" Especial de Natal em homenagem à Escolinha do Professor Raimundo

O remake encabeçado por Bruno Mazzeo no canal Viva e na Globo provou que o formato continua campeão. Em vez de investir nos atores novos, que têm contratos firmados com a emissora carioca, a Band poderia convocar os originais que ainda estão vivos. Veja só quanta gente ainda está por aí: Orlando Drummond (Seu Peru), Nizzo Neto (Seu Ptolomeu), Pedro Bismarck (Nerso da Capitinga), Claudia Jimenez (Dona Cacilda ), David Pinheiro (Armando Volta), Lug de Paula (Seu Boneco) e muitos outros. Trazer a dinâmica da Escolinha para uma competição culinária certamente seria o melhor presente de Natal para o povo brasileiro.

Essas são minhas humildes sugestões, todas gratuitas. Façam esse texto chegar até a direção da Band, por favor. Voltamos a qualquer momento com novas informações.