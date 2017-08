Que maravilha viver no século 21. Jamais a raça humana teve a oportunidade de registrar tanto conteúdo em vídeo como atualmente. É uma revolução cultural em pleno curso, que está distorcendo a forma como as pessoas se relacionam com a própria vida e também com todos os conceitos de realidade.

“Edifício Master” é um dos filmes mais importantes do combalido catálogo nacional. Trata-se de um documentário de 2002 realizado pelo fundamental Eduardo Coutinho, que passou um tempo com sua equipe morando em um prédio estilo pombal em Copacabana, no Rio. O objetivo era coletar o maior número possível de histórias pitorescas, colocando aqueles moradores para narrar em primeira pessoa suas tragédias e desventuras. O resultado é brilhante, variando entre o deprimente e o revoltante, fazendo com que o telespectador avalie seu lugar no mundo.

A roda da fortuna girou, 15 anos se passaram e para fazer uma curadoria dessa magnitude, não é mais necessário alugar apartamento nenhum. Nem mesmo contratar uma equipe ou contar com o olhar artístico de um monstro sagrado como Coutinho.

A fascinante capacidade do povo brasileiro de se colocar em situações estapafúrdias faz com que milhões de horas de conteúdo autoral independente sejam criados por semana. Chistes que duram poucos segundos, pegadinhas entre amigos, flagras deselegantes e até mesmo crimes inafiançáveis.

Com a falta de pudores do cidadão em frente às câmeras, é preciso confiar no olho clínico de pessoas que façam um filtro para o grande público.

Creio que um grande destaque nesse quesito seja o canal Jothair em Pânico. O projeto começou há alguns anos pirateando quadros do programa "Pânico na TV" --ou seja, o nome vem daí, e não de um possível assombro pelo material publicado.

Depois de um tempo, passou a fazer coletâneas de "vídeos engraçados" que viralizam internet adentro. O recorte editorial é bastante específico, deixando de lado qualquer baboseira política que se alastra como vírus nos grupos de família do WhatsApp, e também excluindo a pornografia que faz tanto sucesso nas sessões plenárias da capital do país.

A oferta é variada, inclusive em formatos. O principal produto de Jothair são compilações de dez minutos com as "mais pedidas" da semana. Mas também é possível se divertir com séries temáticas, como "Palhaçadas na Escola" e "Dia dos Namorados", ou ainda com seleções mais robustas que variam entre 2 e 6 horas de brasileiros se metendo em grandes confusões de maneira ininterrupta.

É um passeio por alguns dos rincões mais esquecidos do Brasil profundo, garantindo boas risadas e provocando o mesmo tipo de reflexão que Eduardo Coutinho era capaz de fomentar com seus filmes. Recomendo a viagem.

Conheça o trabalho de curadoria do Jothair em Pânico.

Vídeos engraçados 2017

Palhaçadas nas escolas brasileiras (volume 1)

Palhaçadas nas escolas brasileiras (volume 2)